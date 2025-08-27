Sıcak Hava, Yaşlanmayı Hızlandırıyor

AŞIRI SICAKLIKLAR VE VÜCUT YAŞLANMASI

Yaklaşık olarak 25 bin kişiyi kapsayan yeni bir büyük ölçekli araştırmaya göre, aşırı sıcak dalgalarına uzun süre maruz kalmak, düzenli sigara içme veya alkol tüketiminin etkilerine benzer bir şekilde vücudun yaşlanmasına yol açabiliyor. Araştırma, sıcak dalgalarına tekrar tekrar maruz kalmanın, vücudun biyolojik saatini ileriye kaydırabileceğini ve bu durumun kronik sağlık sorunları riskini artırabileceğini gösterdi. Nature Climate Change dergisinde yer alan araştırma, 15 yıl boyunca 24 bin 922 yetişkinin sağlık verilerini inceledi. Araştırmacılar, sıcak dalgalarına maruz kalma süresi ile biyolojik yaş artışı arasında belirgin bir ilişki buldu. Her ne kadar hemen anlaşılmasa da, bu aşırı sıcaklıklarla ilişkili iç yıpranma, düzenli olarak sigara içen veya alkol tüketenler için görülen hasarlarla benzerlik taşıyor. Bulgular, sıcak dalgalarının, özellikle uzun süreli maruz kalındığında, sigara içmek veya alkol almak kadar vücudu yaşlandırabileceğini ortaya koyuyor.

Bu etkiyi değerlendirmek amacıyla araştırmacılar, 2008 ile 2022 yılları arasındaki sağlık kayıtlarını analiz etti. Bu süre zarfında Tayvan, yaklaşık 30 sıcak dalgası deneyimledi. Çalışmada sıcak dalgası, ardışık günlerde meydana gelen anormal yüksek sıcaklık dönemleri olarak tanımlandı. Katılımcılar, karaciğer, böbrek ve akciğer fonksiyonlarının yanı sıra kan basıncı ve iltihap belirteçlerini değerlendiren çeşitli tıbbi testlerden geçti. Araştırmacılar, bu verileri, bireylerin biyolojik yaşını belirlemek amacıyla kullanarak, kronolojik yaşa kıyasla vücudun nasıl çalıştığını ortaya koydu.

BİYOLOJİK YAŞ ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Ekip, oturum verilerini inceleyerek, her katılımcının sağlık muayenesinden önceki iki yıl içinde maruz kaldığı olası ısı miktarını hesapladı. Her 1,3 santigrat derece ek sıcaklık maruziyetinin, bir kişinin biyolojik yaşına yaklaşık 0,023 ile 0,031 yıl eklediğini belirlediler. Görünüşte küçük olan bu rakamlar, toplamda önemli etkiler yaratabiliyor. Hong Kong Üniversitesi’nde çevre epidemiyoloğu olarak çalışan baş yazar Cui Guo, bu etkilerin nüfus genelinde ve zaman içinde biriktiğinde dikkate değer olduğunu ifade etti.