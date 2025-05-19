Sıcak havayı fırsat görenler plaja gitti

BAHARDA YAZ HİSİ!

Bahar aylarının gelişiyle birlikte hava sıcaklıkları yükselmeye başladı. Turizm merkezi olan Antalya’da da sıcak hava etkisini gösteriyor. Kentte, hava sıcaklığı 25 derece ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı ise 21,7 dereceye ulaştı.

DENİZ VE GÜNEŞ KEYFİ

Güneşin parlamasıyla birlikte Konyaaltı Sahili’ne akın eden yerli ve yabancı turistler, denizin ve güneşin tadını çıkardı. Bazı ziyaretçiler denize girerek serinlerken, diğerleri sahil boyunca yürüyüş yaptı. Öğle saatleriyle birlikte sıcaklık artınca, vatandaşlar denizde yüzerek serinlemeyi tercih etti.

ANTALYA’DA KÜLTÜREL GÜZELLİKLER

Tatil için Amsterdam’dan Antalya’ya gelen Aydın Açık, “Antalya’nın doğal güzelliklerine hayran kalıyorum. Antalya, dünyanın en güzel sahillerine sahip şehirlerden biri. Gerçekten görülmesi gereken bir yer. Çok sayıda turisti ağırlıyor. Havanın sıcak olması bizim için inanılmaz güzel oldu. Yaz aylarına girdik sayılır. Biz de şimdi denize girip güneşleneceğiz” diye belirtti.

GÜZEL HAVAYA FIRSAT

Sahilde ailesiyle hoş vakit geçiren İdil Gülşen Akverdi ise, “Güzel havayı değerlendirmek için denizde yüzmeye geldim. Hava bugün çok sıcak. Taş topluyorum ve sıcakta güneşleniyorum. Çok güzel bir gün” şeklinde konuştu.