Sıcaklar Şanlıurfa’yı Etkiliyor!

SICAK HAVA ETKİSİ VE METEOROLOJİ RAPORU

Türkiye, yaz sıcaklarının etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 10 Haziran 2025 hava durumu raporu, sıcak hava koşullarının bölgelere göre değiştiğini ortaya koyuyor. Şanlıurfa’da sıcaklık 41 dereceye çıkarken, İstanbul’da 28 dereceye ulaşacak. Ayrıca, Edirne, Kars, Ardahan, Denizli ve bazı illerde öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlar, hem sıcak çarpması hem de ani yağışlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA REKOR SICAKLIK

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sıcaklıklar rekor seviyelere ulaşıyor. Şanlıurfa’daki hava sıcaklığı 41 dereceyi bulurken, Diyarbakır 39°C, Gaziantep 38°C ve Mardin 36°C ile aşırı sıcakların etkisi altında kalıyor. Meteoroloji, bu bölgelerde sıcak çarpmasına karşı bol sıvı tüketilmesi ve öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

Meteoroloji raporuna göre, Edirne, Karabük, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Hakkari, Denizli’nin güneyi, Antalya’nın batısının iç kesimleri ve Van’ın doğu kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu yağışların ani sel, su baskını ve yıldırım riski yaratabileceği ifade ediliyor. Diğer bölgelerde ise hava genellikle az bulutlu ve açık durumda kalacak.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara: İstanbul 28°C, Edirne 32°C (öğle saatlerinde sağanak), Balıkesir 31°C, Kırklareli 29°C. Hava parçalı ve az bulutlu.

Ege: İzmir 36°C, Denizli 38°C (güneyde sağanak), Afyonkarahisar 31°C, Manisa 36°C. Bölge genelinde sıcak hava hakim.

Akdeniz: Adana 35°C, Antalya 32°C (batıda sağanak), Hatay 32°C, Isparta 33°C. Az bulutlu ve açık hava bekleniyor.

İç Anadolu: Ankara 33°C, Konya 33°C, Eskişehir 31°C, Nevşehir 30°C. Parçalı ve az bulutlu.

Karadeniz: Zonguldak 24°C, Sinop 31°C, Samsun 27°C, Trabzon 23°C. Genel olarak parçalı bulutlu.

Doğu Anadolu: Erzurum 25°C, Kars 21°C (sağanak), Malatya 36°C, Van 22°C (doğuda sağanak).

Güneydoğu Anadolu: Şanlıurfa 41°C, Diyarbakır 39°C, Gaziantep 38°C, Mardin 36°C. Aşırı sıcaklar etkili duruma geliyor.