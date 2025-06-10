Sıcaklar Şanlıurfa’yı Vuruyor, İstanbul 28°C

YAZ SICAKLARI ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Türkiye, yaz mevsiminin sıcak hava dalgalarının etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Haziran 2025 tarihli hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre, Şanlıurfa’da hava sıcaklığı 41 dereceyi bulurken, İstanbul’da sıcaklık 28 dereceye ulaşacak. Ayrıca, Edirne, Kars, Ardahan, Denizli gibi bazı illerde öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlar, sıcak çarpması ve ani yağışlar konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarılıyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA REKOR SICAKLAR

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sıcaklıklar alarm veriyor. Şanlıurfa’da ölçülen 41 derece, bölge halkı için zorlu bir durum yaratıyor. Diğer iller, Diyarbakır 39°C, Gaziantep 38°C ve Mardin 36°C sıcaklığıyla aşırı sıcakların etkisi altında. Meteoroloji, bu illerde yaşayanlara, sıcak çarpmasına karşı bol su tüketmelerini ve özellikle öğle saatlerinde dışarıda olmamalarını tavsiye ediyor.

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

Meteorolojiden alınan bilgilere göre, Edirne, Karabük, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Hakkari, Denizli’nin güneyi, Antalya’nın batısının iç kesimleri ve Van’ın doğu bölgelerinde, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışların ani sel, su baskını ve yıldırım riskini artırabileceği vurgulanıyor. Diğer bölgelerde ise hava genellikle az bulutlu ve açık kalacak.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara: İstanbul 28°C, Edirne 32°C (öğle saatlerinde sağanak), Balıkesir 31°C, Kırklareli 29°C. Hava parçalı ve az bulutlu.

Ege: İzmir 36°C, Denizli 38°C (güneyde sağanak), Afyonkarahisar 31°C, Manisa 36°C. Bölge genelinde sıcak hava etkili.

Akdeniz: Adana 35°C, Antalya 32°C (batıda sağanak), Hatay 32°C, Isparta 33°C. Az bulutlu ve açık hava bekleniyor.

İç Anadolu: Ankara 33°C, Konya 33°C, Eskişehir 31°C, Nevşehir 30°C. Parçalı ve az bulutlu hava durumu mevcut.

Karadeniz: Zonguldak 24°C, Sinop 31°C, Samsun 27°C, Trabzon 23°C. Genel olarak parçalı bulutlu bir hava var.

Doğu Anadolu: Erzurum 25°C, Kars 21°C (sağanak), Malatya 36°C, Van 22°C (doğuda sağanak).

Güneydoğu Anadolu: Şanlıurfa 41°C, Diyarbakır 39°C, Gaziantep 38°C, Mardin 36°C. Aşırı sıcaklar bölgedeki durumu etkiliyor.