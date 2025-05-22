Sıcaklıklar Artıyor: Türkiye Yazı Bekliyor!

GENEL DURUM VE HAVA TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 22 Mayıs Perşembe tarihli tahminlerine göre, Türkiye’de yağış beklenmiyor. Kuzey bölgelerde parçalı bulutlu hava etkili olurken, diğer yerlerde gökyüzü açık ve güneşli olacak. Yani, şemsiyeleri bir süre rafa kaldırma zamanı geldi.

TOZ VE SİS UYARISI

Ege ve Marmara’nın güneybatısında zaman zaman toz taşınımı bekleniyor. Bu durum hava kalitesini düşürebilir, bu nedenle dikkatli olunmalı. Marmara’nın güneyi ve Orta Karadeniz kıyılarında sabah saatlerinde sis ve pus etkisi görülebilir.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Balıkesir – 34°C, parçalı ve az bulutlu

Edirne – 31°C, parçalı ve az bulutlu

İstanbul – 29°C, parçalı ve az bulutlu

Kırklareli – 29°C, parçalı ve az bulutlu

Bölgenin güney kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus görülebilir.

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Afyonkarahisar – 29°C, az bulutlu

Denizli – 34°C, az bulutlu ve açık

İzmir – 33°C, parçalı ve az bulutlu

Muğla – 32°C, az bulutlu ve açık

Kuzey kesimlerde yer yer parçalı bulutlu hava bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Adana – 36°C, parçalı ve az bulutlu

Antalya – 30°C, az bulutlu ve açık

Hatay – 30°C, parçalı ve az bulutlu

Isparta – 30°C, az bulutlu

Sabah saatlerinde Doğu Akdeniz’de yer yer pus ve sis görülebilir.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Ankara – 29°C, parçalı ve az bulutlu

Eskişehir – 31°C, parçalı ve az bulutlu

Konya – 31°C, az bulutlu

Nevşehir – 27°C, az bulutlu

BATIDA KARADENİZ HAVA DURUMU

Bolu – 29°C, parçalı ve az bulutlu

Kastamonu – 28°C, parçalı ve az bulutlu

Sinop – 22°C, parçalı ve az bulutlu

Zonguldak – 25°C, parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU

Amasya – 31°C, parçalı ve az bulutlu

Rize – 20°C, parçalı ve az bulutlu

Samsun – 22°C, parçalı ve az bulutlu

Trabzon – 19°C, parçalı ve az bulutlu

Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus görülebilir.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Erzurum – 22°C, parçalı ve az bulutlu

Kars – 22°C, parçalı ve az bulutlu

Malatya – 32°C, az bulutlu

Van – 22°C, az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

Diyarbakır – 34°C, az bulutlu ve açık

Gaziantep – 34°C, az bulutlu ve açık

Mardin – 32°C, az bulutlu ve açık

Siirt – 33°C, az bulutlu ve açık