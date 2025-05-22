Sıcaklıklar Artıyor: Türkiye Yazı Bekliyor!

GENEL DURUM VE HAVA TAHMİNLERİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 22 Mayıs Perşembe tarihli tahminlerine göre, Türkiye’de yağış beklenmiyor. Kuzey bölgelerde parçalı bulutlu hava etkili olurken, diğer yerlerde gökyüzü açık ve güneşli olacak. Yani, şemsiyeleri bir süre rafa kaldırma zamanı geldi.
TOZ VE SİS UYARISI
Ege ve Marmara’nın güneybatısında zaman zaman toz taşınımı bekleniyor. Bu durum hava kalitesini düşürebilir, bu nedenle dikkatli olunmalı. Marmara’nın güneyi ve Orta Karadeniz kıyılarında sabah saatlerinde sis ve pus etkisi görülebilir.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Balıkesir – 34°C, parçalı ve az bulutlu
Edirne – 31°C, parçalı ve az bulutlu
İstanbul – 29°C, parçalı ve az bulutlu
Kırklareli – 29°C, parçalı ve az bulutlu
Bölgenin güney kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus görülebilir.
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Afyonkarahisar – 29°C, az bulutlu
Denizli – 34°C, az bulutlu ve açık
İzmir – 33°C, parçalı ve az bulutlu
Muğla – 32°C, az bulutlu ve açık
Kuzey kesimlerde yer yer parçalı bulutlu hava bekleniyor.
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Adana – 36°C, parçalı ve az bulutlu
Antalya – 30°C, az bulutlu ve açık
Hatay – 30°C, parçalı ve az bulutlu
Isparta – 30°C, az bulutlu
Sabah saatlerinde Doğu Akdeniz’de yer yer pus ve sis görülebilir.
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Ankara – 29°C, parçalı ve az bulutlu
Eskişehir – 31°C, parçalı ve az bulutlu
Konya – 31°C, az bulutlu
Nevşehir – 27°C, az bulutlu
BATIDA KARADENİZ HAVA DURUMU
Bolu – 29°C, parçalı ve az bulutlu
Kastamonu – 28°C, parçalı ve az bulutlu
Sinop – 22°C, parçalı ve az bulutlu
Zonguldak – 25°C, parçalı ve az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU
Amasya – 31°C, parçalı ve az bulutlu
Rize – 20°C, parçalı ve az bulutlu
Samsun – 22°C, parçalı ve az bulutlu
Trabzon – 19°C, parçalı ve az bulutlu
Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus görülebilir.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Erzurum – 22°C, parçalı ve az bulutlu
Kars – 22°C, parçalı ve az bulutlu
Malatya – 32°C, az bulutlu
Van – 22°C, az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU
Diyarbakır – 34°C, az bulutlu ve açık
Gaziantep – 34°C, az bulutlu ve açık
Mardin – 32°C, az bulutlu ve açık
Siirt – 33°C, az bulutlu ve açık