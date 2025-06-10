Sıcaklıklar Yükseliyor, Yağışlar Bekleniyor!

Türkiye, yaz sıcaklarının etkisi altına girdiği bu günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 10 Haziran 2025 hava durumu raporu ile dikkat çekiyor. Özellikle Şanlıurfa’da hava sıcaklığı 41 dereceye ulaşırken, İstanbul ise 28 derece seviyelerine çıkacak. Ayrıca, Edirne, Kars, Ardahan, Denizli gibi bazı illerde öğle saatlerinde sağanak yağışlar bekleniyor. Bu duruma karşı, vatandaşların sıcak çarpmasına ve ani yağışlara karşı dikkatli olması uyarısı yapıldı.

REKOR SICAKLIKLAR GÜNEYDOĞU’DA

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, yazın en kavurucu sıcakları ile mücadele ediyor. Şanlıurfa’da termometre 41 dereceyi gösterirken, Diyarbakır 39°C, Gaziantep 38°C ve Mardin 36°C sıcaklıkları ile aşırı sıcakların etkisi altında. Meteoroloji, bu bölgedeki vatandaşlara, sıcak çarpmasına karşı bol sıvı alımını ve öğle saatlerinde dışarı çıkmamalarını öneriyor.

SAĞANAK YAĞIŞLAR BEKLENİYOR

Meteoroloji raporuna göre, öğle saatlerinden itibaren Edirne, Karabük, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Hakkari ile Denizli’nin güneyi, Antalya’nın batısının iç kesimleri ve Van’ın doğu bölgelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların olması bekleniyor. Bu yağışların ani sel, su baskını ve yıldırım riski oluşturabileceği ifade ediliyor. Diğer bölgelerde ise hava genellikle az bulutlu ve açık durumda olacak.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi’nde İstanbul 28°C, Edirne 32°C (öğle saatlerinde sağanak), Balıkesir 31°C ve Kırklareli 29°C sıcaklığına ulaşacak. Hava parçalı ve az bulutlu. Ege Bölgesi’nde İzmir 36°C, Denizli 38°C (güneyde sağanak), Afyonkarahisar 31°C ve Manisa 36°C sıcaklıklara sahip. Akdeniz Bölgesi’nde ise Adana 35°C, Antalya 32°C (batıda sağanak), Hatay 32°C ve Isparta 33°C sıcaklıkları bekleniyor. İç Anadolu Bölgesi’nde Ankara 33°C, Konya 33°C, Eskişehir 31°C ve Nevşehir 30°C olarak ölçülüyor. Karadeniz Bölgesi’nde Zonguldak 24°C, Sinop 31°C, Samsun 27°C ve Trabzon 23°C sıcaklığı var. Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erzurum 25°C, Kars 21°C (sağanak), Malatya 36°C ve Van 22°C (doğuda sağanak) olarak kaydediliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise Şanlıurfa 41°C, Diyarbakır 39°C, Gaziantep 38°C ve Mardin 36°C sıcaklığı ile aşırı sıcakların etkisi devam ediyor.