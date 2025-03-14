Sıcaklıkta Beklenmedik Düşüş: Tarih Verildi

HAVA SICAKLIKLARI YÜKSELİYOR

Bugünden itibaren hava sıcaklıkları ülke genelinde artış gösteriyor. Hafta sonu yaz havasının etkili olması bekleniyor. Ancak Afrika’dan gelen çöl tozları, bir hafta boyunca Türkiye’de önemli etkiler yaratacak. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, nefes almayı zorlaştıran toz taşınımının etkili olacağı bölgeleri duyurdu.

ÇÖL TOZU ETKİSİ ARTACAK

Afrika’dan gelen çöl tozu, Türkiye’nin dört bir yanında hissedilecek yoğunlukta. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonu çöl tozunun İstanbul’da yüzde 70-80 seviyesine ulaşabileceğini söyledi.

HAFTA SONU SICAKLIK ZİRVESİNE ÇIKACAK

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, hafta sonu boyunca yurtta etkili hale gelecek. İstanbul’da sıcaklığın 25 dereceye, Ankara’da 28 dereceye çıkacağı öngörülüyor. Antalya’daki sıcaklığın da 25 dereceyi bulması bekleniyor.

KAR YAĞIŞINA DİKKAT!

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumunda belirgin bir değişim olacağını belirterek “Önümüzdeki hafta Türkiye kış havasını tekrar yaşayacak” diye ifade etti. İstanbul’u bekleyen sıcaklıklar, salı günü 8 dereceye kadar düşecek. Anadolu’nun birçok bölgesinde kar yağışı beklenirken, İstanbul için kar ihtimali görünmüyor.

YAĞIŞ VE RÜZGAR HAKİM OLACAK

Meteoroloji raporlarına göre, Marmara’nın güneybatısında ve Bursa çevresinde hafif sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde genellikle açık ve az bulutlu hava hâkim olacak. Doğu Anadolu’nun doğusunda buzlanma ve don olayları görülmesi öngörülüyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki 10 gün boyunca hem yaz hem de kış havasının yaşanacağını belirtti. “Bu hafta yaz gibi, Erzurum’da bile sıcaklık 18 dereceye çıkacak” diyen Şen, önümüzdeki hafta Anadolu’da kar yağışının başlayacağını ifade etti.