Sierra Leone’de Mpox Vaka Sayısı Arttı

AFRİKA CDC’DEN BİLGİLER

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC), Sierra Leone’de son bir haftada 384 doğrulanmış Maymun çiçeği vakası kaydedildiğini duyuruyor. Bu vaka sayısı, kıtanın toplam Mpox vakalarının %50,7’sine karşılık geliyor. Africa CDC yetkilisi Ngashi Ngongo, salgının hızla yayıldığını belirtiyor ve hastanelerin kapasitesinin yetersiz olduğunu vurguluyor. Ülkede sadece 60 yatak mevcutken, yaklaşık 800 aktif vaka bulunuyor.

SALGININ KONTROL ALTINA ALINMASI İÇİN ADIMLAR

Ocak ayında Sierra Leone’de ilk Mpox vakalarının görülmesinin ardından yetkililer, sınır gözetimlerini artırma kararı aldı. Halk sağlığı acil durumu ilan edilen ülkede, hastalığın kontrol altına alınması amacıyla aşı kampanyaları başlatıldı. Dünya Sağlık Örgütü ve diğer ortak kuruluşlardan temin edilen 61 bin 300 doz Mpox aşısı, riskli gruplara uygulanıyor. Öncelikli olarak, sağlık çalışanları, yüksek riskli bireyler ve 12 yaş üzerindeki çocuklar aşılanıyor.

BULAŞMA YOLLARI VE BELİRTİLER

Mpox virüsü, kemirgen hayvanlar (fare, sincap) ve enfekte kişilerle yapılan temas yoluyla bulaşıyor. Virüs nedeniyle oluşan vücut döküntüleri ve enfekte kişilerin kullandığı eşyalar, bulaşma riskini artırıyor. Virüsün kuluçka süresi 5 ila 21 gün arasında değişirken, belirtiler arasında yüksek ateş, baş ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme ve cilt döküntüleri yer alıyor. Özel bir tedavi yöntemi bulunmamakla birlikte, antiviral ilaçlar hastalığın kontrol altına alınmasında kullanılıyor. Sierra Leone’de salgının yayılmasını durdurmak amacıyla aşılama çalışmalarına hız verilirken, yetkililer vatandaşları kişisel hijyenlerine dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.