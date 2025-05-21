Şifa Ve Kazanç Sağlıyor Doğal Otlar

DOĞAL OT SATIŞINDA YOĞUN İLGİ

Van’ın yüksek rakımlı bölgelerinde ve yaylalarında toplanan doğal otlar, kenger, çiriş, heliz, mendi, sirmo, akpancar (keledoş otu), kuzukulağı ve uçkun gibi çeşitler, kentteki birçok sokakta kurulan tezgâhlarda satışa sunuluyor. Bu otlar, hem geçim kaynağı hem de sağlık açısından önemli bir avantaj sağlıyor.

VAN’IN VAZGEÇİLMEZ YÖRESEL LEZZETLERİ

Kilogram fiyatı 150 liradan başlayarak 250 liraya kadar ulaşan otlar, yöresel lezzetlerin vazgeçilmezleri arasında gösteriliyor. Özellikle Van’ın ünlü otlu peynirinin yapımında kullanılan bu otlar, yöresel yemeklere de farklı bir tat katıyor.

ŞİFA DEPOSU OLARAK FARK YARATIYOR

Bölge halkı tarafından büyük bir ilgi gören bu otlar, taze olarak tüketilebildiği gibi kurutularak kış aylarında da değerlendiriliyor. Yüksek kesimlerde zorlu şartlar altında toplanan otlar, hem ekonomik kazanç sağlıyor hem de doğal beslenmeyi tercih eden vatandaşların yemeklerini zenginleştiriyor.

TOPLAMA SÜRECİNİN ZİLİ

Gürgin Taraduş isimli bir vatandaş, dağlardan topladıkları otları pazarda sattıklarını aktardı. Otların hem otlu peynirde hem de yöresel yemeklerde kullanıldığını belirten Taraduş, “Buraya özellikle hayvan sahipleri ve yöresel yemeklere ilgi duyanlar geliyor. Pancar kısmı bu yıl biraz geç toplandı. Kar nedeniyle yaylaya çıkılamadı, bu yüzden bazı otlar sararmaya başladı” dedi. Taraduş, otların toplanmasının zorluklarına da değinerek, “Bu otları 10 gün sonra burada bulamazsınız. Fiyatlar bu yıl biraz daha yüksek. Geçen yıl 100 liraya sattığımız otu bu yıl 150-200 liraya satıyoruz. Bazı otların fiyatı peynir fiyatını geçti. Bu otların toplanması çok zor; kilometrelerce yol yürünüyor. Sabahtan akşama kadar 10 kilogram bile toplanamıyor” diye konuştu.

Pazarda şifalı otları satın alan vatandaşlar ise bu ürünleri hem taze tükettiklerini hem de kurutarak kışlık yapmayı tercih ettiklerini ifade etti.