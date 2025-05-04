Sıfır Araç Fiyatları Güncellendi

Araç sahibi olmayı hedefleyenler, sıfır ve ikinci el otomobil piyasasındaki gelişmeleri dikkatle izliyor. Satış verileri ile fiyat değişiklikleri araştırılıyor. Son dönemde sıfır otomobillere ilişkin zam açıklaması yapıldı.

YENİ FİYATLAR DEVREYE GİRDİ

Elde edilen bilgilere göre, otomotiv şirketleri mayıs ayına yeni fiyatlarla giriş yaptı. 16 marka, fiyatlarında ortalama yüzde 2 ile yüzde 6 arasında artış yaptı. Zam oranları modeller arasında farklılık gösterirken, 330 modelde yüzde 10 oranlarına kadar yükselen artışlar yaşandı. İki modelde ise fiyat değişikliği yüzde 16 ve yüzde 11 seviyelerine ulaştı.

Araç satın almayı düşünenler, en düşük araç fiyatını da öğrenmek istiyor. Bu noktada, en düşük aracın fiyatı 1.2 milyon TL olarak belirlendi. Ayrıca, 22 modelde 1 milyon liranın üzerinde fiyat farkı meydana geldi.

DÖVİZ KURU ETKİSİ SINIRLI

Otomotiv veri analiz şirketi Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Nisan boyunca Euro/TL kuru ortalama 42.75 TL seviyesindeydi. Euro 43.45 TL civarında seyrediyor. Yani yaklaşık yüzde 1.6’lık bir artış söz konusu. Ancak markaların yaptığı zam oranlarına baktığımızda, kur artışının çok üzerinde oranlar görüyoruz. Bu da bize, fiyat artışlarının yalnızca döviz kuruna bağlı olmadığını net bir şekilde gösteriyor” şeklinde açıklama yaptı.

ÖTV DİLİMLERİNE DİKKAT

Yalçın, otomobil fiyatlarını etkileyen ÖTV dilimlerine de dikkat çekti. “Yapılan her zam, bazı modellerin bir üst vergi dilimine geçmesine neden olabiliyor. Özellikle ÖTV matrahında kritik eşiklerde bulunan modeller, küçük bir zamla bile ciddi fiyat artışlarına neden olabiliyor” dedi. Kurdaki yüzde 1.6’lık artışa rağmen bazı modellerdeki artışların yüzde 10’u aştığını belirten Yalçın, mayıs zamlarının döviz kurundaki artış ve markaların fiyatlandırma stratejileriyle bağlantılı olduğunu ifade etti.