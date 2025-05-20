Sıfır Araçlarda Sürekli Arızalar Yaşanıyor

ARAÇ ALIMI VE ARIZALARIN DURUMU

Ankara’daki bir şirket, 2019 yılında makam aracı olarak kullanmak üzere sıfır kilometre bir lüks aracı 1 milyon 764 bin 518 lira bedelle satın aldı. Aracın çeşitli tarihlerde arıza vermesi üzerine durum satıcı firmaya bildirildi. Yetkili servis, aracın bazı parçalarını değiştirdiği ve boya koruması yaptığı bildirildi. Ancak, yetkili servise yapılan birçok başvuruda rüzgar sesi, kapı ayarlarındaki bozukluk ve fren arızası gibi sorunlar çözülemedi. Ayrıca, boya korumasına rağmen aracın ön cam ve kromajlarında lekeler ve gölgelenmeler meydana geldi.

DAVA PROSESİ

Otomobildeki sorunların üretim hatasından kaynaklandığını iddia eden alıcı şirket, Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesinde dava açtı. Alıcı, makam aracı olarak aldıkları aracın gereksinimlerini karşılayamadığını dile getirerek, aracın ayıpsız bir yenisi ile değiştirilmesini talep etti. Eğer bu talep kabul edilmezse, aracı satıcıya iade ederek ödemenin yapıldığı tarihten itibaren en yüksek ticari faiziyle geri alınmasını istedi. Davalı şirket ise, iddia edilen ayıbın yasal süresinde usulüne uygun bir şekilde ihbar edilmediğini öne sürdü. Ayrıca, araçta üretimden kaynaklanan bir hata bulunmadığını ve rüzgar sesi haricindeki tüm şikayetlerin giderildiğini savundu. Davalı, aracın serviste kaldığı dönemlerde yasal olarak belirlenen 30 iş gününün aşılmadığını kaydetti ve davanın reddini talep etti.

MAHKEME KARARI

Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi, aracın sıfır kilometre olması nedeniyle misliyle değiştirilmesine karar verdi. Mahkeme, art arda gerçekleşen arızaların tarihlerinin değiştirilmesi ve “gizli ayıp” niteliğindeki bu arızaların kullanımdan kaynaklanmadığını belirtti. Kararda, aracın soğutma kompresörü ve diğer parçalarının değişmesi gibi onarımlar not edildi. Eğer yazılım ve kullanım süreçleri dikkate alınırsa, aracın güvenilirliği konusunda bir kaybın olduğu ve aracın misliyle değişim talebinin haklı görüldüğü vurgulandı. Bu nedenle davanın kısmen kabulüne karar verildi.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ VE YARGITAY ONAYI

Mahkeme kararına itiraz edilmesi üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi, araçtaki arızaların gizli ayıp niteliğinde olduğu sonucuna vardı ve mahkemenin “misliyle değişim” kararının uygun olduğu belirtildi. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi de yapılan temyiz incelemesini kabul ederek değişim kararını hukuka uygun bularak onadı.