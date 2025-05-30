Ekonomi

Sigara Fiyatları Ne Kadar Oldu?

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TEKEL BİYELERİNE YAPILAN ZAM DUYURUSU

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı. Dündar, JTİ sigara grubuna yapılan zamları duyurdu. Ayrıca, diğer sigara gruplarına da zam yapılmasının beklendiğini belirtti. Bu durumda, diğer firmaların da yakında fiyat listesini güncelleyebileceği ifade ediliyor.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI VE BEKLENTİLER

30 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla geçerli olan yeni fiyat listesine göre, JTİ grubundaki en pahalı sigara 91 TL, en ucuz sigara ise 75 TL olarak belirlendi. Diğer sigara gruplarında da önümüzdeki günlerde fiyat artışının gerçekleşmesi bekleniyor.

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