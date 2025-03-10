Sigara Fiyatlarında Sürekli Artış Sürüyor

SİGARA FİYATLARINA ARTIRILAN ZAM

Sigara fiyatlarındaki yükselişler devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Philip Morris (PM) grubuna yapılan zamı duyurdu. Zamlı fiyat listesinin paylaşılmasıyla birlikte güncel sigara fiyatları merak ediliyor.

ZAMLI FİYATLAR DÜZENLENDİ

Sigaraya ne kadar ücret artışı yapıldığına yönelik olarak Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bu durumu doğrulayıp “PM grubuna 8 lira zam geçişi oldu” şeklinde bir ifade kullandı. Zamlı fiyatların bugünden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Sigara fiyatları ne seviyeye geldi? En düşük ve en yüksek sigara fiyatları ne kadar oldu? Yeni zamlarla birlikte Philip Morris (PM) sigara fiyatları şu şekilde yenilendi:

En ucuz sigara: 80 TL

En pahalı sigara: 89 TL

Philip Morris grubuna yapılan artışın öncesinde BAT, JTİ ve Esse gruplarında da fiyat artışları meydana geldi.

BAT Grubu’en pahalı sigara: 91 TL

En ucuz sigara: 75 TL

JTİ Grubu’en pahalı sigara: 91 TL

En ucuz sigara: 75 TL

Esse Grubu’en pahalı sigara: 90 TL

En ucuz sigara: 70 TL

Sigara fiyatlarındaki sürekli artış, kullanıcılar arasında büyük bir etki yaratırken, ilerleyen dönemde yeni zamların gelip gelmeyeceği konusunda soru işaretleri bulunuyor.