Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği ile Yeni Dönem Başlıyor

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, suiistimalleri önlemek amacıyla önemli bir yenilik gerçekleştirdi. Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği ile birlikte, kazaya karışan araç sürücüleri için tamir ve değer kaybı ödemeleri daha basit hale getirildi. Uygulama, Ordu ve Bursa’nın pilot bölgeler olarak seçilmesi nedeniyle 1 Nisan 2026 tarihinde resmen başlayacak.

KAZA SONRASI İŞLEMLER NASIL İŞLEYECEK?

Kaza gerçekleştiğinde, araçlar yetkili veya anlaşmalı servislere teslim edilecek. Kazaya ilişkin belgeler sisteme eklendikten sonra eksperlerin otomatik olarak atanması sağlanacak. Hasar başvuruları ise araç sahibi tarafından doğrudan yapılacak. Buna ek olarak, komisyoncu ve benzeri aracılar vekaleten işlem gerçekleştiremeyecek, böylece yasa dışı uygulamalar ortadan kaldırılacak.

VATANDAŞ EKSPER TALEP EDEBİLECEK

Araçta meydana gelen hasarların tespitini eksperler yapacak. Talep, vatandaş veya sigorta şirketi tarafından belirlenebilecek. Böylelikle, mağdur olan vatandaş taleplerini doğrultusunda otomatik eksper seçimini gerçekleştirme şansına sahip olacak.

EKSİST SİSTEMİ UYGULAMAYA GİRİYOR

Yeni düzenlemeyle birlikte Eksper Atama ve Takip Sistemi hayata geçiriliyor. EKSİST sistemine dahil eksperler, otomatik olarak atanarak hasar tespit işlemlerini gerçekleştirecek.