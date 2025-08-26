Sigorta Primleri Araç Sayısına Göre Değişecek!

DEĞİŞİKLİKLERİ YAKINDAN ETKİLEYECEK

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’na dair yapılan yeni genelge ile araç sahiplerini etkileyen önemli değişiklikler gerçekleştirdi. SEDDK’nin resmi web sitesi üzerinden duyurulan bu değişiklikle, gerçek kişi işletenlerin poliçelerinin primlerinin tespitinde yeni bir uygulama gerçekleştiriliyor. Yeni düzenlemeye göre, aynı araç grubunda 5 (dahil) araca kadar olanlar özel, 5 araç ve üzeri ise tüzel kişi olarak değerlendirilecek.

SİSTEMDEKİ YENİ DÜZENLEMELER

Aynı zamanda, İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti ile ilgilenen işletmelere yönelik olarak kısa süreli sigorta sözleşmelerinde belirli hükümlerin uygulanmayacağı belirtildi. Bunun yanında, trafik sigortası poliçeleri düzenlenirken referans alınabilecek poliçeler için yeni kurallar da getirildi. Bu kurallara göre, mevcut poliçenin vadesinin sona ereceği tarihten 14 gün öncesi itibarıyla yapılan yenileme teklifleri dışındaki poliçeler referans gösterilemeyecek. Aynı araç grubundaki poliçeler arasında referans gösterme uygulaması devam edecek ancak yeni edinilen araçlar için, mevcut poliçeyle bağlantılı olarak referans gösterme uygulaması değişiklik gösterecek.

HASARLARIN ETKİSİ DEĞERLENDİRİLECEK

Yürürlükte olan poliçelere gelen hasarlar ise basamak hesaplamasında ayrıca dikkate alınacak. Yeni poliçenin sona erme tarihinden itibaren 10 yıldan önceki poliçeler referans olamayacak. Ayrıca, her poliçe yalnızca bir kez referans olarak gösterilebilecek. Birden fazla referans poliçesi bulunması durumunda, sigortalı lehine en avantajlı olan poliçe dikkate alınacak. 4’üncü maddenin 1’inci fıkrasına eklenen bir bent ile trafik sigortası poliçesi düzenlendikten sonra referans poliçeye hasar bildiriminde bulunulması halinde, sonraki yenileme döneminde poliçenin basamağı bu hasar bildirimi göz önüne alınarak belirlenecek.