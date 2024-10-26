Sigortalı Kadınların Hakları Hakkında Detaylar

KADINLARIN İSTİHDAMDAKİ YERİ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, iş gücüne katılan kadın sayısı 10.9 milyon. Bu sayıdan yaklaşık 8 milyonu, sigortalı şekilde istihdam ediliyor. Sigorta girişi olan kadınlar, bazı haklara sahip oluyor.

SİGORTA GİRİŞİ OLAN KADINLARIN HAKLARI

Hayatında bir kez olsun sigorta girişi bulunan kadınlar, çeşitli haklarla korunuyor. Bu haklar, sosyal güvenlik ve iş güvencesini kapsıyor. Kadınlar, belli bir süre sigorta primlerini ödemeleri durumunda emeklilik, sağlık hizmetleri ve işsizlik sigortası gibi olanaklardan faydalanabiliyor.

MERAK EDİLEN DETAYLAR

Kadınların sahip olduğu haklar arasında doğum ve iş kazası sonrası verilen ücretsiz sağlık hizmetleri de bulunuyor. Ayrıca, kadın istihdamını artırmaya yönelik yapılan destek ve teşvikler sayesinde kadınlar, iş hayatında daha fazla yer alabiliyor.