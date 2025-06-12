Siirt’te 3 Kişi Hayatını Kaybetti

OLAYIN DETAYLARI

Siirt’in Kurtalan ilçesinde bir düğün merasimine katılan Aziz Asma, halay çeken Adnan Pekgöz’e tabancayla ardı ardına ateş açtı. Adnan Pekgöz yere düşerken, açılan ateş sonucu A.D., V.P. ve M.P. isimli bireyler de yaralandı.

ECZANELER VE GÜVENLİK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Saldırının hemen ardından, Aziz Asma olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi’ne taşındı. Tedavi çerçevesinde, Adnan Pekgöz kurtarılamadı. Düğün salonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin ardından polis, Aziz Asma’yı yakaladı ve ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İKİNCİ BİR TRAFİK KAZASI

Yaşanan olaydan sadece 4 gün sonra, Adnan Pekgöz’ün arkadaşları Bünyamin Pektaş ve Oruç Eviz’in de bulunduğu otomobil, Kurtalan-Baykan kara yolunda plakalı bir hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Bu kazada Bünyamin Pektaş hayatını kaybederken, Oruç Eviz, Murat N., Sami Yusuf E. ve Selim Ö. yaralandı. Yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

HAYATINI KAYBEDENLER

Hastanede tedavi altına alınan Oruç Eviz, doktorların tüm çabalarına rağmen bu sabah yaşamını yitirdi. Cenazesi, arkadaşları Adnan Pekgöz ve Bünyamin Pektaş ile birlikte, Karabağlar beldesindeki aile kabristanına son yolculuğuna uğurlandı.