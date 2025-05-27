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Siirt’te Engelli Genç Kız Boğuldu

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Olayın Gelişimi

Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Çobanören köyünde zihinsel ve bedensel engelli olan Ayşe Koyuncu, bahçede bulunan sulama kanalına düşerek bayıldı. Ailesi, genç kızı sudan çıkarıp 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuyor. Kısa sürede adrese sağlık ve jandarma ekipleri yönlendiriliyor.

Yaşamını Kaybetmesi

İlk müdahalenin ardından Ayşe Koyuncu, Pervari Devlet Hastanesi’ne götürülüyor. Ancak, doktorların tüm çabalarına rağmen genç kız kurtarılamıyor. Koyuncu’nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırılıyor. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılıyor.

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