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Siirt’te Kamyon ve Kamyonet Çarpıştı

KAZA AÇIKLAMASI

Siirt’te bir kamyon ile kamyonetin çarpıştığı trafikte bir yaralanma olayı gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, geçtiğimiz gece saatlerinde Güres Caddesi’nde 34 SV 4174 plakalı kamyonet ile plakası tespit edilemeyen bir kamyon arasında bir çarpışma meydana geldi. Bu kazada kamyonet sürücüsü yaralanıyor.

Olayın ardından hemen ihbarda bulunulması üzerine polis ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine yönlendiriliyor. Yaralı olan kişi, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıyor ve burada tedavi altına alınıyor.

POLİSİN İNCELEMELERİ

Polis ekipleri, kazayla ilgili olarak detaylı bir inceleme başlatıyor ve olayın nedenlerini araştırıyor. Kaza sonrası bölgedeki trafik durumu da etkileniyor ve gerekli önlemler alınıyor.

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