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Siirt’te Kamyon Ve Kamyonet Çarpıştı. 6 KİŞİ Yaralandı

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KAZA DETAYLARI

Siirt’te, Kurtalan-Batman kara yolunun Kaynaklı mezrası bölgesinde plakaları ve sürücüleri henüz belirlenmeyen bir kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri kaza yerine yönlendirildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan Ahmet T., Fuat A., Saliha A., Ahmet A. ve kimliği henüz tespit edilemeyen iki kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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