Siirt’teki Kuyumcudan Altın Çalma Anı Kuyumcuda Hırsızlık Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

HIRSIZLIK ANININ KAMERAYA YANSIMASI

Siirt’te Batı Mahallesi Şeyh El Hazin Caddesi üzerinde bulunan T.Ç’ye ait kuyumcu dükkanında gerçekleşen hırsızlık olayı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayda şüpheli M.N.A., kuyumcuya gelerek istediği altın kolyeyi incelemeye başladı.

ŞÜPHELİNİN KOLYEYİ ÇALMA ANI

Bir süre diğer altınları da elinde tutan zanlı, kuyumcunun başka işle ilgilendiği anı değerlendirdi ve elindeki altın kolyeyle birlikte olay yerinden kaçtı. Kuzumcu dükkanının sahibi durumu fark ederek hemen polis ekiplerine haber verdi.

Polis ekipleri, iş yeri sahibinin şikayeti üzerine hızla harekete geçti ve şüpheliyi yakaladı. Emniyette gerçekleştiren işlemlerinin ardından M.N.A., adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanan zanlı, hırsızlık suçlaması ile karşı karşıya kaldı. Bu olay sırasında yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.