Sıla Bebek Davasında Anneye 27 Yıl Hapis

DAVADA KARAR AÇIKLANDI

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri’nin cinsel istismar ve şiddet nedeniyle hayatını kaybetmesine dair Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, hüküm belirlenmiş durumda. Anne Bakiye Yeniçeri, toplamda 3 suçlamadan dolayı 27 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Malkara’da yaşayan Bakiye Yeniçeri, kızı Sıla Yeniçeri’yi 2 Ağustos’ta Malkara Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yeniçeri, vücudunda morluklar bulunan kızının komşusu tarafından düşürüldüğünü ifade etti. Yapılan muayenenin ardından Sıla Yeniçeri, ailesine geri verilerek evine gönderildi. Aile, 8 Eylül akşamında Sıla Yeniçeri’yi ikinci kez Malkara Devlet Hastanesi’ne götürdü. Baygın durumdaki çocuk, doktorlar tarafından muayene edilince darp izleri ve morluklar görüldü ve durum polis ile paylaşıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Durumu kritik olan Sıla Yeniçeri, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yapılan muayenede beyin kanaması geçirdiği ve fiziksel şiddete maruz kaldığı tespit edildi. Hastane, çocuğa ait DNA örneklerini Tekirdağ Adli Tıp Kurumu’na inceleme için gönderdi. Soruşturma kapsamında, gizlilik kararı olması nedeniyle Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bakiye Yeniçeri’nin de aralarında olduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Tutuklanan şüpheliler arasında Bakiye Yeniçeri’nin dini nikah ile yaşadığı Sanlı Ö., komşusu ve çocuklardan K.A.’nın babası Kani A. ile bebeği bırakan komşunun çocukları G.K. ve K.A. bulunuyor. Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, 11 Eylül’de yaptığı açıklamada, Sıla Yeniçeri’nin cinsel istismarına dair raporların kesinleştiğini belirtti.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA SUÇLAMALAR

Sıla Yeniçeri, 7 Ekim’de çocuk yoğun bakımda bir aylık yaşam mücadelesini kaybetti. Tutuklu sanıklardan Kani A., daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamlayarak, Bakiye Yeniçeri, Sanlı Ö., Kani A. ile G.K. ve K.A. hakkında 2 ayrı iddianame hazırladı. İddianamede, anne Bakiye Yeniçeri için ‘İhmali davranışla kasten öldürme’, ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ ve ‘Aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali’ suçlamasıyla toplam 67 yıl hapis cezası istendi. Sanlı Ö. hakkında ise ‘Suçu bildirmeme, gizleme’ suçundan 1 yıl 6 ay, Kani A. için ‘Çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 28 yıl 6 ay hapis cezası talep edildi.

SILA’NIN ÖLÜMÜNDEKİ NEDENLER ORTAYA ÇIKTI

İstanbul 1’inci Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan mütalaada, Sıla Yeniçeri’nin ölümünün kafa travmasına bağlı iç kanama sonucu gerçekleştiği vurgulandı. Tekirdağ Şehir Hastanesi’ndeki bilirkişi raporunda, Sıla’nın cinsel istismara maruz kaldığı talep edildi. Çocuğun vücudunda yer alan ısırık izlerinin K.A.’ya ait DNA profili içerdiği aktarıldı.

CEZA BEKLENTİSİ YÜKSEK

Sıla Yeniçeri’nin ölümüne dair davanın bugünkü duruşması Tekirdağ 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edecek. Bugün yapılacak duruşmada karar verilmesi bekleniyor. Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, duruşma öncesinde yaptığı açıklamada, “Bugün karar için buradayız, olayın başından beri takip ettiğimiz süreçte sorumluların ceza almasını bekliyoruz. Mütalaa yayınlandı, son duruşmada mütalaa doğrultusunda bir karar bekliyoruz. Elde edilen bulgular ve delil durumu mahkeme kanaatini belirleyecektir. Bu anlamda verilecek cezaların Türkiye’de örnek ve caydırıcı olması gerekmektedir” dedi.