Silah Kaçakçılarına Yönelik Operasyon Yapıldı

ANTALYA’DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla silah kaçakçılarına yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Serik ilçesinde 5 şüphelinin ikametlerine yönelik bir operasyon yapıldı.
EVLERDEKİ ARAMALARDA EL ELEDİĞİ ÜRÜNLER
Operasyon sırasında gerçekleştirilen ev aramalarında, toplamda 5 adet ruhsatsız 9 mm tabanca, 6 adet tabanca mermisi, 8 adet av tüfeği, 100 adet av tüfeği fişeği, 6 adet şarjör, 1 adet kılıç ve 3 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER
Düzenlenen operasyon sonucunda yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheliler hakkında adli tahkikat süreci başladı.