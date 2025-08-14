Gündem

Silah Kaçakçılarına Yönelik Operasyon Yapıldı

silah-kacakcilarina-yonelik-operasyon-yapildi

ANTALYA’DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla silah kaçakçılarına yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Serik ilçesinde 5 şüphelinin ikametlerine yönelik bir operasyon yapıldı.

EVLERDEKİ ARAMALARDA EL ELEDİĞİ ÜRÜNLER

Operasyon sırasında gerçekleştirilen ev aramalarında, toplamda 5 adet ruhsatsız 9 mm tabanca, 6 adet tabanca mermisi, 8 adet av tüfeği, 100 adet av tüfeği fişeği, 6 adet şarjör, 1 adet kılıç ve 3 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

Düzenlenen operasyon sonucunda yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheliler hakkında adli tahkikat süreci başladı.

ÖNEMLİ

Gündem

Tekirdağ’da 2 Kişi Boğulma Tehlikesi Yaşadı

Tekirdağ'ın Kumbağ Mahallesi'nde, valilik yasağına rağmen denize giren bir kişi kayboldu; boğulma riski yaşayan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Gündem

Mardin’de Motosiklet, Hafif Ticari Araç Çarpıştı

Kızıltepe'de bir hafif ticari aracın motosiklete çarpması sonucu iki kişi ağır yaralandı. Olayın detayları araştırılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.