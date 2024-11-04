Silahların Ceza Hükümleri Artıyor: TBMM’de

Ateşli Silahlar ve Çakar Kullanımına İlişkin Yeni Düzenleme

Ateşli silahların yanı sıra yetkisiz çakar kullanımını kapsayan ceza hükümleri ile iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren bir kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Sunulan teklife göre, “namlu, tetik ve ateşleyici gibi silahların ana parçalarını satan, taşıyan veya ülkeye girişini sağlayanlara da hapis cezası verilecek.” Söz konusu düzenlemelerle ruhsatsız silah taşıyan ve bulunduranlara uygulanacak cezalar da sıkılaştırılıyor.

Ruhsatsız Silah Taşımaya Daha Ciddi Cezalar

Ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma ile ilgili cezaların alt sınırı 1 yıldan 2 yıla, üst sınırı ise 3 yıldan 4 yıla çıkarılacak. Böylelikle, “ruhsatsız silah taşıyan ve bulunduranlar 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.” Bu düzenleme ile silahların kontrol altına alınması hedefleniyor.

Yetkisiz Çakar Kullanımında Caydırıcılık Artacak

Yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanımına dair de caydırıcılığın sağlanması amacıyla idari para cezaları artırılacak. Araçlarına bu tür aksesuarları takanlara “150 bin lira idari para cezası verilecek.” Ayrıca, teklifte yer alan düzenlemeler arasında sahil güvenlik, jandarma ve emniyet personelinin idari ve çalışma koşulları arasındaki farklılıkların ortadan kaldırılmasına yönelik bir düzenleme de bulunuyor.