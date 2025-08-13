Şile’de Akıntıya Kapılan Vatandaşa Kurtarıcılar Ulaştı

ŞİLE’DE DENİZ YASAĞINA RAĞMEN DENİZE GİREN BİR KİŞİ KURTARILDI

İstanbul’un Şile ilçesine bağlı Kabakoz köyü sahilinde öğle saatlerinde dalga boyunun tehlikeli seviyeye ulaşması nedeniyle uygulanan yüzme yasağına rağmen bir vatandaş denize girdi. Serinlemek amacıyla suya giren bu kişi, kısa bir süre içinde şiddetli akıntının etkisiyle kıyıdan çok uzağa gitti ve dalgalar arasında gözden kayboldu.

KURTARMA OPERASYONU TEMASLI OLDU

Kendi başına sahile dönemeyen kişiyi gören çevredekiler, durumu hemen cankurtaran ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızla gelen ekipler, denizde çırpınarak yardım isteyen vatandaşa ulaştı ve onu güvenli bir şekilde kıyıya çıkardı. Ayrıca kurtarma anları, sahilde bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.