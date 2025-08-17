Silivri Plajına Ziyaretçi Akını Var

İSTANBUL’DA GÜNEŞLİ HAFTA SONU

İstanbul’un Silivri ilçesinde, hafta sonu güneşli havanın etkisiyle, vatandaşlar Silivri Kumluk Plajı’na akın etti. Silivri Kaymakamlığı, 15-17 Ağustos tarihleri arasında denize girmeyi yasaklamasına rağmen, birçok kişi bu yasağı dikkate almayarak denize girdi.

YETKİLİLERDEN DEVAMLI UYARILAR

Silivri Belediyesi zabıta ekipleri, İlçe Jandarma ve Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denize girenleri sürekli uyararak tehlikeye karşı dikkatli olmalarını istedi. Turgut Gürbüz (Küçükçekmece), “Bence gayet iyi burası, akıntı fazla yok. Belli noktalarda güvenlik ipini geçmediğimiz sürece bir sorun yok” dedi. Mehmet Karataş (Eyüp Sultan) ise, “Sabah erken kalktık denize girelim dedik. Cankurtaran ve zabıta ekipleri denize girmememiz konusunda uyardılar. Yasak olduğu için anons bekliyorum, anons yaptıkça denize gireceğim. Eyüp Sultan’dan buraya 1,5 saatte geldim, her şeyimi kurdum, denize gireceğim” ifadelerini kullandı.

UYARI TABELALARI ÇEKİYOR

Plajda bulunan “Bu alanda denize girmek tehlikeli ve yasaktır” uyarı tabelası, ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Ancak bu uyarılara rağmen birçok kişi plajda yüzmeye devam etti.