Silivri Ziyaretinde Dikkat Çeken Detaylar

Kemal Kılıçdaroğlu, hafta sonu İstanbul’da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. İlk olarak Edirne F Tipi Cezaevi’ne giderek, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile bir araya geldi.

SİLİVRİ’DE ZİYARETLERDE BULUNDU

Kılıçdaroğlu, Edirne ziyaretinin ardından Silivri Cezaevi’ne geçerek, TİP Milletvekili Can Atalay ve eski Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman’ı ziyaret etti. Ayrıca, eski CHP Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’la da bir görüşme gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile bir görüşme yapmadı. İddiaya göre, Kılıçdaroğlu’nun İBB iddianamesini inceledikten sonra İmamoğlu ile bir araya gelmeyi planladığı belirtildi.