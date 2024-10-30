Silivrispor-Kayserispor Canlı Maç Bilgileri Silivrispor – Kayserispor ZTK Hangi Kanalda?

MAÇIN DETAYLARI VE İZLEME BİLGİLERİ

Silivrispor ile Kayserispor arasında gerçekleşecek karşılaşma, spor tutkunları tarafından yoğun bir ilgiyle araştırılıyor. “Silivrispor – Kayserispor maçı canlı izle! Silivrispor – Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası ZTK hangi kanalda, nerede?” sorularına yanıt arayan taraftarlar, 30 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçı izlemek için hazırlıklarını sürdürüyor.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Silivrispor ile Kayserispor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi, 30 Ekim 2024 Çarşamba günü A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maç, Digiturk 88, D Smart 80, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74 ve Vodafone TV 71 numaralı kanallar üzerinden de izlenebilecek. Ziraat Türkiye Kupası ZTK kapsamında düzenlenen Silivrispor – Kayserispor maçı, 30 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 13:00’de başlayacak.

CANLI İZLEME İMKÂNLARI

Silivrispor ve Kayserispor’un Ziraat Türkiye Kupası ZTK maçı, A Spor kanalı aracılığıyla canlı olarak takip edilebilecek. Şifresiz olarak maçı izlemek isteyenler, Digiturk, D-Smart, Tivibu, Kablo TV ve diğer platformlardan A Spor kanalına erişim sağlayabilir. Ayrıca Türksat 4A uydusu üzerinden de A Spor kanalının izlenmesi mümkündür.