simav-da-deprem-korkusu-devam-ediyor

KÜTAHYA’DA ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Yemişli köyünde, 25 Nisan 2025 tarihinden bu yana meydana gelen artçı sarsıntılar köy sakinlerini huzursuz ediyor. Bugün saat 15.51’de gerçekleşen 4,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında bir evde çatlaklar oluştu. Köylüler, bu durum nedeniyle evlerine girmekten kaçınır hale geldi.

KÖYLÜLER GEÇİCİ BARINAKLARA SIĞINIYOR

Son bir haftadır süren sarsıntılar sebebiyle birçok Yemişli sakini, ahşap malzemeler, çadır bezleri veya traktör römorklarının üzerini kapatarak geçici barınaklar yapmaya başladı. Köylüler, yaşanan sarsıntılardan dolayı can güvenlikleri konusunda endişe duyduklarını belirtiyor.