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Simav’da Geçici Barınaklar Kuruldu

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ARTCI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Yemişli köyünde, 25 Nisan 2025 tarihinden beri artçı sarsıntılar sürüyor. Bu durum, köylüler arasında kaygı yaratıyor. Bugün saat 15.51’de gerçekleşen 4,2 büyüklüğündeki depremin ardından bir evde çatlaklar meydana geldi ve köylüler evlerine girmekten korkar hale geldi.

GEÇİCİ BARINAKLARDA YAŞAM SÜRÜYORLAR

Son bir haftadır devam eden sarsıntılar nedeniyle bazı Yemişli köylüleri, ahşap malzemelerden, çadır bezlerinden veya traktör römorklarının üzerini kapatarak geçici barınaklar inşa etti. Köylüler, can güvenliklerinden endişe ettiklerini dile getiriyor.

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