Simit Fiyat Artışı Ertelendi: 2026 Ocak

ZAM FİYATLARI ERTELENDİ

Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa’daki simit fiyatlarının zamlanması 2026 Ocak ayına ertelendi. Bu durum, ilgili esnaf odalarının başkanlarının gerçekleştirdiği ortak bir açıklama ile duyuruldu.

GEÇEN HAFTA YÜKSELİŞ GÖSTERDİ

Açıklamada, artan maliyetler sebebiyle simit fiyatlarının geçen hafta 15 liradan 20 liraya çıkarılması yönünde bir karar alındığı hatırlatıldı. Ancak, “Ticaret Bakanlığımız ile yapılan istişareler neticesinde, vatandaşlarımızın alım gücünü gözetmek amacıyla bu fiyat artışının ocak ayına kadar ertelenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir” denildi.

ESNAF, VATANDAŞIN YANINDA YER ALIYOR

Ayrıca, odalara binlerce dilekçenin ulaştığı ve vatandaşların simit fiyatlarının günlük yaşamlarını etkilediğini belirttikleri ifade edildi. Özellikle “Esnafımız da artan un, susam, enerji ve işletme giderleri nedeniyle son derece zor bir dönemden geçmektedir” denildi. Buna rağmen esnafın, “vatandaş için elini taşın altına koymaya hazır” olduğunu belirttiği vurgulandı. 4 büyük şehirdeki oda başkanları, “hem vatandaşımızın sofrasını koruyacak hem de esnafımızın emeğini gözetebilecek çözümleri birlikte üretmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.