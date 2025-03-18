Simpsonlar’ın 2025 Kehaneti Gerçek Çıkıyor!

SIMpsonlar’IN KEHANETİ VE 2025 YILI

Dünya dizi tarihinin en uzun süre yayında kalan yapımlarından olan Simpsonlar, geçmişteki birçok kehaneti doğru çıkmasıyla dikkat çekti. Şimdi de 2025 yılına dair tahminleri neredeyse gerçek olmaya başladı.

ÖNCEKİ BÖLÜMDEKİ ELEKTRİK YETERSİZLİĞİ TEMASI

1998 yılında yayımlanan “Springfield’ın Son Günü” bölümünde kasabanın bir anda elektriksiz kalıp karanlığa gömüldüğü bir senaryo işleniyor. Bu bölümdeki olaylar 2025 yılını işaret ediyor. Bölümdeki “elektrik yoksunluğu” teması, bugünlerde tekrar gündeme geliyor.

2025’TE DÜNYA KARANLIĞA GÖMÜLDÜ

İnternette bu bölüm üzerine yapılan yorumlar, 2025 yılının dünya genelinde elektrik kesintileri yılı olacağına dair komplo teorileri oluşturdu. Beklentilerin arkasındaki gerçekler, yılın başından itibaren ortaya çıkmaya başladı. 2025’in ilk üç ayında dört ülke karanlığa gömüldü.

ELEKTRİKSİZ KALAN 22 MİLYON İNSAN

2025’in ilk döneminde, Amerika ve Asya’nın bazı bölgeleri büyük elektrik sıkıntılarıyla karşılaştı. Özellikle 9 Şubat’ta Sri Lanka’da meydana gelen bir olay sonucunda, bir maymun trafoya girdi ve bütün ülke elektriksiz kaldı. Bu durum 22 milyon insanın 24 saatten fazla elektriksiz kalmasına yol açtı ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

ŞİLİ, KÜBA VE SON OLARAK PANAMA

Devam eden elektrik kesintileri, 26 Şubat’ta Şili’yi, 15 Mart’ta ise Küba’yı etkisi altına aldı. Küba’da yaşanan kesinti ile ulusal elektrik sistemi çökme noktasına geldi ve Havana sokakları yalnızca jeneratörü olan yerlerin ışığına kaldı. Ardından 17 Mart’ta Panama’da bir santralde meydana gelen trafo patlaması sonucunda, ülkenin geniş bir bölümü elektriksiz kaldı.