Simpsonlar Kehaneti: Elektrik Kesintileri 2025’te Gerçek Oldu

simpsonlar VE KEHANETLERİ

Dünya dizi tarihinin en uzun süre yayınlanan yapımlarından biri olan Simpsonlar, bugüne dek birçok kehanetinin gerçek olmasıyla dikkat çekti. Şimdi ise, 2025 yılına ilişkin yapılan tahminlerin neredeyse doğru çıkacak gibi olmasıyla gündemde.

2025 YILINA DİKKAT ÇEKEN OLAYLAR

1998 yapımı “Springfield’ın Son Günü” bölümünde kasabanın bir anda elektriksiz kalıp karanlığa gömüldüğü bir senaryo işleniyor. Bu bölümde tam olarak 2025 yılına dikkat çekiliyor. İnternette viral hale gelen bu bölüm sonrası, 2025’in elektrik kesintileriyle anılacağına dair çeşitli komplo teorileri ortaya atılıyor. İlk üç ayda dört ülke karanlığa gömülürken, bu tahminlerin ne denli gerçekçi olabileceği tartışılmaya başlandı.

ELEKTRİKSİZ KALAN ÜLKELER

2025’in ilk çeyreğinde karanlık deneyimleyen ilk ülkelerden bazıları Amerika ve Asya ülkeleri oldu. 9 Şubat’ta Sri Lanka’da bir maymunun trafoya girmesi neticesinde ülke elektriksiz kalırken, yaklaşık 22 milyon insan 24 saatten fazla elektriksiz yaşam sürmek zorunda kaldı. Bu olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

KÜBA VE PANAMA’DA DA KESİNTİ OLDU

22 Şubat’ta Şili’de elektrikler kesilerek ülke karanlığa gömüldü. Ardından 15 Mart’ta Küba’da elektrik kesintisi yaşandı ve burada Ulusal Elektrik Sistemi çöktü. Havana sokakları, sadece jeneratörü olan yerlerin ışıklarıyla aydınlatılabildi. Son olarak, 17 Mart’ta Panama’da bir santralde yaşanan trafo patlaması nedeniyle ülkenin büyük bir kısmı elektriksiz kaldı.