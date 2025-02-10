Şimşek’ten Vergi Adaleti ve Etkinliği Yorumu

KAYIT DIŞILIKLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı çalışma ile mücadele konusunun önemine dikkat çekiyor. Bakan Şimşek, “Vergide adaleti ve etkinliği artırmak için kayıt dışılıkla mücadele tüm sektörlerde sürüyor.” sözleriyle durumun ciddiyetini vurguluyor.

DOKTORLAR İÇİN YENİ “REÇETE”

Bakan Şimşek, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, “Kayıt dışı çalışan doktorlara bu kez Maliye “reçete” yazdı” haberine değinerek, bu mücadelenin gerekliliği ve kapsamı hakkında bilgi verdi. Kayıt dışılığı azaltma çabaları, vergi sisteminin adaletini sağlamak için devam ediyor.