Sinan Oğan’dan pazarlık açıklaması

Seçim öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a desteğini açıklayan Sinan Oğan, pazarlık iddiaları hakkında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni Kabine’yi duyurması sonrası Sinan Oğan’dan ilk açıklama geldi. Oğan, ‘pazarlık’ spekülasyonlarına değinirken, “Başta ekonomi ve sığınmacılar olmak üzere önümüzdeki süreçte ilkelerimizin hayata geçirilişine hep beraber şahit olacağız inşallah” dedi.

14 Mayıs’ta yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanlığına aday olan ve ikinci turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyen Sinan Oğan, yeni Kabine’nin açıklanması sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Oğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleme konusunda herhangi bir ‘pazarlık’ yapmadıklarını, ‘ilkeler bazında’ anlaştıklarını vurguladı.

“İLKELERİMİZİN HAYATA GEÇİRİLİŞİNE HEP BERABER ŞAHİT OLACAĞIZ”

Sinan Oğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Yeni kabinenin ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. İlk gün de söylediğimiz gibi Sn. Cumhurbaşkanı ile bizim herhangi bir makam pazarlığımız olmamış, ilkeler bazında bir bir anlaşmamız söz konusu olmuştur. O sebeple ilk günden beri ismimiz üzerinde yürütülen “pazarlık” vs gibi spekülasyonların ne kadar yersiz ve iftira amaçlı olduğu bir kez daha görülmüştür.

Başta ekonomi ve sığınmacılar olmak üzere önümüzdeki süreçte ilkelerimizin hayata geçirilişine hep beraber şahit olacağız inşallah…”