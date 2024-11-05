Sınav Tarihi Açıklandı: 1000 Hakim Alınacak

ADLİ YARGI HAKİM VE SAVCI YARDIMCISI ALIMI AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımına yönelik resmi duyuruda bulundu. Tunç, aynı zamanda sınav tarihini de açıkladı. Bakan Tunç’un sözleri şu şekilde: “850 adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 50 idari yargı hakim yardımcısı olmak üzere toplam 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanını yayımladık. ÖSYM tarafından 21-22 Aralık’ta yapılacak sınava girecek tüm adaylarımıza, geleceğin hakim ve savcılarına şimdiden başarılar diliyorum.”

EĞİTİM VE MÜLAKAT SÜRECİ

Bakan Tunç, “Sınavı kazanan ve mülakat aşamasını başarıyla tamamlayan adaylarımız, mesleğe kabul öncesinde 1 yıl Türkiye Adalet Akademisi’nde eğitim alacak ve ardından 2 yıl tecrübeli hakim ve savcıların yanında usta-çırak ilişkisi içinde çalışarak kürsüye daha donanımlı ve güçlü çıkacaklar.” dedi. Ayrıca, hukukun üstünlüğü ilkesini esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemini daha da güçlendirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.