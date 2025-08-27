Sındırgı’da 4.4 Büyüklüğünde Deprem Oldu

DEPREMİN ZAMANI VE YERİ

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, 27 Ağustos sabahı saat 05.46’da 4.4 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) paylaştığı verilere göre, depremin 10.12 kilometre derinlikte meydana geldiği öğrenildi.

ARTÇI DEPREMLERİN ETKİSİ

Önceki günlerde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki ana sarsıntının ardından bölge genelinde 200’den fazla artçı deprem kaydedilmişti. Son deprem, çevre illerde de hissedildi ve bu durum, vatandaşlar arasında kısa süreli bir panik yaşanmasına sebep oldu. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4.5 olarak belirlerken, derinliğinin 15.2 kilometre olduğunu açıkladı.