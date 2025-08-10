Sındırgı’da 6.1 Büyüklüğünde Deprem Oldu

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ VE ETKİLERİ

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremi değerlendiren Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, CNN Türk’e verdiği açıklamada, “Bir deprem söz konusu. Manisa, Simav, Sındırgı, kuzeyde Emet etkilenebilir. 7.1 oldu bitti, Emirce’ye giden kesimde bir deprem olabilir, Simav’da aktif gözüken bir kesim.” ifadeleriyle dikkat çekti.

FAHLARIN KIRILMA DÜZENİ

Üşümezsoy, “66’da Manyas’ta olan bir deprem nedeniyle stres var.” şeklinde konuşarak, Sındırgı’daki depremin sıralı bir şekilde meydana gelen fay kırılmalarının sonucu olduğunu vurguladı. “Simav, Menderes dağlarının en kuzey kesimi Simav çayı boyunca doğu batı yönlü kesilmiş. Güney kısmı yükselmiş. Bu yükselen kesimler, her yükselme belli bir deprem periyodu gibi deprem yapıyor. 1969’da, 1971’de, 2009’da, bu kez Sındırgı’daki deprem. Sırayla bu faylar kırılıyor. Piyanoda tuşlar nasıl sıraya ses verirse bu da böyle. Sıraya kırılıyor.” dedi.

DEPREM RİSKİ VE ÖNGÖRÜLER

Yazın başında Simav’da dikkat çeken bir bölgeden kuzeye doğru gidildiğini belirten Üşümezsoy, buradaki depremin görünür hale geldiğini ve “Buradaki depremler 6,5 pek geçmiyor. Sındırgı’dan Alaşehir’e giden bir fay var, bu çok daha hareketli, korkutacak bu deprem, korkmalarına bir sebep yok. Yenice Gönen fayında olan deprem Sarıköy, Bandırma’ya doğru stres yüklüyor, 7.2’lik hikaye abartılı bir hikaye.” diye ekledi. Ayrıca, Simav’da 6,5 büyüklüğündeki depremlerin nadir olduğunu, “Bunun hemen yanında doğu kenarında 6.2 deprem olabilir.” ifadesiyle sonlandırdı.