Sındırgı Depremi Tespit Çalışmaları Tamamlandı

DEPRESYONUN MERKEZ ÜSSÜNDEN HABER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin merkez üssü Sındırgı’da gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Tüm evlerin incelendiği bu çalışmalarda toplamda 729 binanın, bin 36 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespit edildiğini belirtti.

TOKİ PROJELERİ HIZLA DEVAM EDİYOR

Bakan Kurum, sosyal medya platformında yaptığı paylaşımda, “Hiç vakit kaybetmeden ağır hasarlı yapıları yıkacak, hemen inşa faaliyetlerine başlayacağız. İlk etapta Sındırgı’da Mayıs ayında bitirmeyi planladığımız TOKİ’mizin yaptığı 100 evi de hak sahibi vatandaşlarımıza sunacağız.” sözlerine yer verdi. Bu açıklamalar, TOKİ projelerinin hızla ilerleyeceğinin ve vatandaşlara destek sağlanacağının bir göstergesi oldu.

İstanbul’da, “Daltonlar” Suç Örgütü İddianamesi Hazırlandı

İddianamede, yedi şüpheliye 14 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis, uzun süreli hapis cezası ve yüksek miktarda adli para cezası talep edildi.
Spor

Galatasaray, Fatih Karagümrük’ü 3-0 yendi

Galatasaray, Süper Lig 2. haftasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

