Sındırgı Depreminde 831 Bağımsız Bölüm Hasar Gördü

DEPREM SONRASI HASAR TESPİTİ YAPILDI

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta gerçekleşen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarında 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya tamamen yıkık olduğu saptandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada 129 mahallede, toplam 31 bin 272 bağımsız bölüm üzerinde inceleme yapıldığını belirtti.

HASARLI BÖLÜM SAYISI İTİBARIYLA DURUM

Kurum, “675’i konut, 70’i iş yeri, 86’sı ahır ve depo olmak üzere toplam 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespit edildi. Bunların 815’i Sındırgı ilçesinde bulunuyor. Çalışmalarımızı yarın tamamlayacak, yeniden inşa sürecine hızla başlayacağız” ifadelerini kullandı. Depremin etkileri, Marmara ve Ege Bölgesi’nde geniş bir alanda hissedilirken; Balıkesir ile birlikte İzmir, Çanakkale, Bursa, İstanbul ve Yalova illerinde de yaşandı. Sındırgı’da 1 kişi hayatını kaybederken, 52 kişi yaralanmıştı.

YENİDEN İNŞA SÜRECİ BAŞLAYACAK

Çevre Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral, hasar tespit çalışmalarının %80’inin tamamlandığını ifade ederek, “Ağır hasarlı evlere kesinlikle girilmemeli. Tespitler tamamlandıktan sonra listeler muhtarlıklara ve kaymakamlıklara asılacak. Vatandaşların bir aylık itiraz hakkı olacak” dedi. Yeniden inşa süreci için hazırlıklar devam ediyor.