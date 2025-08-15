Sındırgı Depreminde 831 Bağımsız Bölüm Hasarlı

DEPREMİN ETKİLERİ VE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yürütülen hasar tespit çalışmaları sonuçlandı. Yapılan incelemeler doğrultusunda, 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya platformu Next Sosyal üzerinden yaptığı paylaşımda, ekiplerin 129 mahallede toplam 31 bin 272 bağımsız bölümü incelediğini duyurdu.

AĞIR HASAR VE YIKILAN BİNALAR

Kurum’un açıklamasına göre, 675 konut, 70 iş yeri ve 86 ahır/depo yıkık veya kullanılamaz durumda. “675’i konut, 70’i iş yeri, 86’sı ahır ve depo olmak üzere toplam 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespit edildi. Bunların 815’i Sındırgı ilçesinde bulunuyor. Çalışmalarımızı yarın tamamlayacak, yeniden inşa sürecine hızla başlayacağız” ifadelerini kullandı. Depremin etkileri Marmara ve Ege Bölgesi’nde geniş bir alanda hissedildi; Balıkesir’in yanı sıra İzmir, Çanakkale, Bursa, İstanbul ve Yalova’da da hissedildi. Bu depremin sonucunda Sındırgı’da 1 kişi hayatını kaybetmiş, 52 kişi yaralanmıştı.

YENİDEN İNŞA SÜRECİ VE İTİRAZ HAKKI

Çevre Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral, hasar tespit çalışmalarının %80’inin tamamlandığını bildirdi. Oral, “Ağır hasarlı evlere kesinlikle girilmemeli. Tespitler tamamlandıktan sonra listeler muhtarlıklara ve kaymakamlıklara asılacak. Vatandaşların bir aylık itiraz hakkı olacak” dedi. Yeniden inşa süreci, hızla başlayacak sürecin temeli olarak belirleniyor.