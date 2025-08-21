Sinek dokundu, top deliğe girdi!

Spor

BMW ŞAMPİYONASINDA UNUTULMAZ BİR AN YAŞANDI

ABD’nin Maryland eyaletinde gerçekleştirilen BMW Şampiyonası’nda golf dünyasında tarihi bir an yaşandı. 34 yaşındaki İngiliz golfçü Tommy Fleetwood, turnuva sırasında kritik bir vuruş yaptı ve topu deliğe oldukça yaklaştırdı. Ancak top, sadece birkaç santimetre mesafede durdu. Seyirciler, Fleetwood’un bu vuruşunun par ile sonuçlanacağını beklerken, birkaç saniye sonra top hareket etmeye başladı ve doğrudan deliğe yuvarlandı.

BİR SİNEĞİN ETKİSİ

Tribünlerden büyük bir coşku yükselirken, Fleetwood’un yüzündeki şaşkınlık dikkat çekti. Analizler yapıldığında, olayın oldukça ilginç bir detayı ortaya çıktı. Topun üzerinden geçen küçük bir sinek, ona hafifçe dokunmuş ve bu etki topun yönünü değiştirerek deliğe girmesini sağlamıştı. Bu beklenmedik birdie, Fleetwood’un liderlik tablosunda yükselmesini sağladı ve turnuvayı dördüncü sırada tamamlayarak 910 bin dolarlık ödülün sahibi oldu.

