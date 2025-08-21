Spor

Sinek Dokundu, Top Deliğe Girdi!

sinek-dokundu-top-delige-girdi

BMW ŞAMPİYONASINDA UNUTULMAZ BİR AN YAŞANDI

ABD’nin Maryland eyaletinde gerçekleştirilen BMW Şampiyonası, golf dünyasına damga vuran unutulmaz bir olaya sahne oldu. 34 yaşındaki İngiliz golfçü Tommy Fleetwood, turnuvanın kritik bir anında yaptığı vuruşla topu deliğe çok yaklaştırdı. Ancak top, yalnızca birkaç santimetre önünde durdu. Seyirciler ve Fleetwood, vuruşun par ile sonuçlanacağını düşünürken, birkaç saniye sonra top yeniden hareket etti ve doğrudan deliğe yuvarlandı. Bu durum tribünlerde büyük bir coşku yarattı ve Fleetwood’un şaşkınlıkla bu anı izlediği görüldü.

BİR SİNEĞİN ETKİSİ

Görüntüler incelendiğinde olayın ilginç bir detayı gün yüzüne çıktı: Topun üzerindeki küçük bir sinek, ona hafifçe dokunarak topun yönünü değiştirmiş ve böylece deliğe girmesini sağlamıştı. Fleetwood, bu beklenmedik birdie sayesinde liderlik tablosunda yükseldi ve turnuvayı dördüncü sırada tamamlayarak 910 bin dolarlık ödülün sahibi oldu. Bu olay, golf severler arasında uzun süre konuşulacak anlardan biri olarak akıllarda kalacak.

ÖNEMLİ

Spor

Fenerbahçe Edson Alvarez’i Transfer Etti

Fenerbahçe, 38 milyon euroya Ajax'tan transfer olan Meksikalı ön libero Edson Alvarez'i, satın alma opsiyonuyla West Ham United'tan kiraladı.
Gündem

Beşiktaş, Lausanne İle Beraberlik Sözleşti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Lausanne-Sport ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, ilk yarıyı önde tamamlasa da ev sahibi eşitliği sağladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.