Sinek Dokundu, Top Deliğe Girdi!

BMW ŞAMPİYONASINDA UNUTULMAZ BİR AN YAŞANDI

ABD’nin Maryland eyaletinde gerçekleştirilen BMW Şampiyonası, golf dünyasına damga vuran unutulmaz bir olaya sahne oldu. 34 yaşındaki İngiliz golfçü Tommy Fleetwood, turnuvanın kritik bir anında yaptığı vuruşla topu deliğe çok yaklaştırdı. Ancak top, yalnızca birkaç santimetre önünde durdu. Seyirciler ve Fleetwood, vuruşun par ile sonuçlanacağını düşünürken, birkaç saniye sonra top yeniden hareket etti ve doğrudan deliğe yuvarlandı. Bu durum tribünlerde büyük bir coşku yarattı ve Fleetwood’un şaşkınlıkla bu anı izlediği görüldü.

BİR SİNEĞİN ETKİSİ

Görüntüler incelendiğinde olayın ilginç bir detayı gün yüzüne çıktı: Topun üzerindeki küçük bir sinek, ona hafifçe dokunarak topun yönünü değiştirmiş ve böylece deliğe girmesini sağlamıştı. Fleetwood, bu beklenmedik birdie sayesinde liderlik tablosunda yükseldi ve turnuvayı dördüncü sırada tamamlayarak 910 bin dolarlık ödülün sahibi oldu. Bu olay, golf severler arasında uzun süre konuşulacak anlardan biri olarak akıllarda kalacak.