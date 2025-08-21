Sinek Dokundu, Top Deliğe Girdi!

BMW ŞAMPİYONASINDA UNUTULMAZ AN

ABD’nin Maryland eyaletinde gerçekleşen BMW Şampiyonası’nda golfseverler için akıllarda kalacak bir an yaşandı. 34 yaşındaki İngiliz golfçü Tommy Fleetwood, turnuvanın kritik bir dönemecinde yaptığı vuruşla topu deliğe oldukça yaklaştırdı. Ancak top, tam olarak deliğin önünde birkaç santimetre mesafede durdu. Seyirciler ve Fleetwood vuruşun par ile sonuçlanacağını düşünürken, kısa bir süre sonra top beklenmedik bir şekilde yeniden hareket etti ve doğrudan deliğe yuvarlandı.

ŞAŞKINLIK VE COŞKU

Tribünlerden büyük bir coşku yükselirken, Fleetwood’un şaşkınlığı da gözlerden kaçmadı. Olayın görüntüleri incelendiğinde ise dikkat çekici bir detay dikkat çekti: Topun üzerinden geçen küçük bir sinek, hafif bir dokunuşla topun yönünü değiştirdi ve bu sayede top deliğe girmeyi başardı. Bu beklenmedik birdie sayesinde Fleetwood, liderlik tablosunda yükselerek turnuvayı dördüncü sırada tamamlama başarısını gösterdi ve böylece 910 bin dolarlık ödülün sahibi oldu.