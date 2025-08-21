Spor

Sinek, Topu Deliğe Yönlendirdi; Fleetwood Başardı

UNUTULMAZ ANLAR YAŞANDI

ABD’nin Maryland eyaletinde gerçekleştirilen BMW Şampiyonası sırasında golf dünyasında akıllarda kalacak bir olay yaşandı. 34 yaşındaki İngiliz golfçü Tommy Fleetwood, turnuvanın kritik bir bölümünde yaptığı vuruşla topu deliğe yaklaştırmayı başardı. Ancak top, deliğin yalnızca birkaç santimetre önünde durarak geride kaldı. Seyirciler, Fleetwood’un bu vuruşunun par ile sona ereceğini düşünürken, birkaç saniye sonra top beklenmedik bir şekilde hareket etti ve doğrudan deliğe yuvarlandı.

SAHADA SIRADIŞI BİR DETAY

Tribünlerde büyük bir sevinç yaşanırken, Fleetwood o an şaşkınlık içine düştü. Yapılan incelemelerde, topun üzerinden geçen küçük bir sineğin, topa hafifçe dokunarak yönünü değiştirdiği ve böylece topun deliğe girmesine yardımcı olduğu ortaya çıktı. Bu beklenmeyen birdie sayesinde Fleetwood, liderlik tablosunda yükselerek turnuvayı dördüncü sırada tamamlamayı başardı ve 910 bin dolarlık ödülün sahibi oldu.

