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Sinem Kobal’dan Maldivler’den Paylaşımlar! Beğeniler Yağdı

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MALDİVLER TATİLİNE ÇIKTI

Ekranlardan uzun süredir uzak kalan ünlü oyuncu Sinem Kobal, yeni bir projeyle tekrar dikkatleri üzerine çekti. Ailesiyle birlikte Maldivler’e doğru yola çıkan Kobal, tatil süreinde paylaşımlarını arttırdı.

KIZLARIYLA BİRLİKTE PAYLAŞIM YAPTI

Sinem Kobal, Instagram hesabında kızı Lalin ve Leyla ile birlikte çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Paylaşımlar, binlerce beğeni aldı. Kobal, Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında evlenmiş ve şu anda 2 kız çocuğu annesi. 2020 yılında Lalin, 2022 yılında ise Leyla dünyaya gelmişti.

7 YIL SONRA EKRANLARA DÖNDÜ

Güzel oyuncu Sinem Kobal, 7 yıl aradan sonra yeni projeyle sete dönmesiyle birlikte ekranlarda olmanın keyfini yaşıyor. Ailesiyle birlikte Maldivler tatilinin tadını çıkaran Kobal, hem işine hem de ailesine vakit ayırıyor.

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