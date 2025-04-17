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Sınır Kapısında 17 Kg Esrar Bulundu

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Uyuşturucu Tacirleri ile Mücadelede Yeni Bir Operasyon Yapıldı

EDİRNE’DE OPERASYON

Uyuşturucu tacirleri ile yapılan mücadele devam ediyor. Bu çerçevede son operasyon Edirne ilinde gerçekleştirildi. İpsala ilçesinden Yunanistan’a açılan İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yoğunluk tespit ettikleri bir cip aracını x-ray taramasına yönlendirdi.

17 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Yoğunluk tespit edilen kısımlarda narkotik köpeğin yardım aldığı bir arama yapıldı. Bu arama sonucunda 17 kilogram esrar ele geçirildi ve sürücü gözaltına alındı.

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