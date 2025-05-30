Sinop’ta 113 Öğrenci Zehirlendi: Soruşturma Açıldı

ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE BAŞVURUSU OLDU

Sinop Valiliği, kentte 113 üniversite öğrencisinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurduğunu ve öğrencilerin ayakta tedavi sonrasında taburcu edildiğini bildirdi.

OLAYIN DETAYLARI AÇIKLANDI

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Merkez KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda yaşanan şüpheli durumun detayları paylaşıldı. Açıklamaya göre bulantı, karın ağrısı, hafif ateş ve kusma şikayetleri ile 113 öğrenci, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu. Valilik, “Zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran ve ayakta tedavileri yapılan tüm öğrencilerimiz taburcu edilmiştir” ifadesini kullandı.

İDARİ VE ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirilirken, alınan su ve gıda numunelerinin gerekli incelemeler için laboratuvara gönderildiği aktarıldı.