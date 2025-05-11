Sinop’ta Milli Savunma Testi Başarıyla Gerçekleşti

TATBİKATTA YERLİ FÜZE İLE BAŞARI

DENİZKURDU-II 2025 Tatbikatı çerçevesinde, Sinop Atış Alanı’nda görev yapan TCG KINALIADA korvetinden fırlatılan yerli üretim ATMACA füzesi, hedefi başarılı bir şekilde vurarak imha etti.

Sinop’ta milli teknolojilerin etkin şekilde test edildiği bu tatbikattaki başarı, savunma sanayindeki elde edilen teknolojik seviyeyi gözler önüne seriyor. Mühendislik ve teknik ekiplerin özverili çalışmalarıyla geliştirilen ATMACA’nın sahadaki performansı tam not alıyor. Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı, tatbikatta yer alan tüm personeli tebrik ediyor ve yerli sistemlerin sahada bir kez daha etkinliğini kanıtladığını vurguluyor.