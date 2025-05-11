Gündem

Sinop’ta Milli Savunma Testi Başarıyla Gerçekleşti

sinop-ta-milli-savunma-testi-basariyla-gerceklesti

TATBİKATTA YERLİ FÜZE İLE BAŞARI

DENİZKURDU-II 2025 Tatbikatı çerçevesinde, Sinop Atış Alanı’nda görev yapan TCG KINALIADA korvetinden fırlatılan yerli üretim ATMACA füzesi, hedefi başarılı bir şekilde vurarak imha etti.

Sinop’ta milli teknolojilerin etkin şekilde test edildiği bu tatbikattaki başarı, savunma sanayindeki elde edilen teknolojik seviyeyi gözler önüne seriyor. Mühendislik ve teknik ekiplerin özverili çalışmalarıyla geliştirilen ATMACA’nın sahadaki performansı tam not alıyor. Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı, tatbikatta yer alan tüm personeli tebrik ediyor ve yerli sistemlerin sahada bir kez daha etkinliğini kanıtladığını vurguluyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırklareli’nde 2024’te 1077 Kaza

2024'te Kırklareli'nde trafik kazalarında 42 kişi yaşamını yitirdi; il, Türkiye genelindeki 1 milyon 444 bin kazadan 1.077'sine gözlemledi.
Manşet

Lazio-Juventus Maçında Şok Son Dakika!

Roma Olimpiyat Stadyumu’ndaki mücadelede Juventus, Kolo Muani'nin golüyle öne geçti; ancak Lazio, Vecino'nun 90+6'da attığı golle eşitliği sağladı. Kırmızı kart Juventus’un zaferini engelledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.