Şirket ve Sektör Haberlerinde Günün Özeti

GÜNÜN ŞİRKET VE SEKTÖR HABERLERİ

Tacirler Yatırım, günlük bülteninde günün önemli şirket ve sektör gelişmelerini detaylandırdı. Raporda yer alan başlıklar arasında Anadolu Isuzu’nun Özbekistan’daki ticari araç ve otobüs üretim fabrikası ile ilgili planları dikkat çekiyor. Anadolu Grubu Otomotiv Grup Başkanı Bora Koçak, “Özbekistan’daki fabrikayı satın almayı hedefliyoruz” diyerek 2 ay önce verilen bağlayıcı olmayan teklifin şubat ayının ortasına kadar kesinleştirileceğini belirtti. Koçak, fabrikanın modernizasyonu için önümüzdeki 2 yıl içinde 70-80 milyon USD’lik yatırım yapmayı planladıklarını ekledi. 2025 yılına ilişkin ihracat ciro hedefi ise 150 milyon Euro’nun üzerinde, toplam ciro hedefi ise 500 milyon USD’nin üzerinde.

SÖZLEŞME DETAYLARI

CW Enerji, 7,6 milyon USD tutarında bir sözleşme imzaladı. Bu miktar, şirketin 12 aylık USD bazlı gelirlerinin %3,2’sine denk geliyor. Ford Otosan ise %900 oranında bedelsiz sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurdu.

Garanti Bankası, 4Ç24’te beklentilere paralel olarak 25,2 milyar TL net kar açıkladı. 2024 yılı için net kârın %6 artarak 92,2 milyar TL’ye ulaştığı öngörülüyor. Banka, ortalama TÜFE’nin üzerinde TL kredi büyümesi bekliyor ve özkaynak kârlılığı %30’lar seviyesinde korunacağı tahmin ediliyor. Gülermak Ağır Sanayi, katıldığı ihalede 14 milyar TL teklif ile en avantajlı teklifi verdiklerini açıkladı.

POLİKA DEĞİŞİKLİKLERİ VE YATIRIMLAR

Kalekim Kimyevi Maddeler, Muğla’daki 2.020 m² kapalı ve 5.652 m² açık alana sahip fabrikasını 115,6 milyon TL bedel karşılığında satın aldı. MLP Sağlık da 30 Ocak 2025 itibarıyla Medical Park Çanakkale hastanesinin faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Hastanenin yeni binası 18 ay içinde açılması planlanıyor. Ayrıca, Ral Yatırım Holding’in %51 bağlı ortaklığı MÇ Müteahhitlik, katıldığı ihalede 2,59 milyar TL ile en avantajlı ikinci teklifi verdi. Tekfen Holding ise ortalama 64,60 TL fiyattan 230 bin adet pay geri alındığını duyurdu. Türk Traktör, 2024 yılının son çeyreğine ilişkin finansal raporlarını 13 Şubat’ta kamuoyuna açıklayacak.